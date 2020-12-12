«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:1

«Зенит» обыграл «Динамо» на домашнем поле. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в матче 18 тура Чемпионата России по футболу 2020/21. Встреча 12 декабря на домашнем поле сине-бело-голубых завершилась со счетом 3:1.

После 12-й минуты «Зенит» вышел вперед, а на 14-й после удачной комбинации Сутормин – Дзюба оформил первый гол. На 34-й минуте в результате нарушения в штрафной площади «Динамо» был назначен пенальти, который также реализовал Артем Дзюба. На 56-й минуте москвичи возвращают интригу в игру. Пенальти, который состоялся на этот раз у ворот сине-бело-голубых, позволил гостям сократить счет до 2:1 в пользу «Зенита». Однако на 83-й минуты увеличил разрыв счета до итоговых 3:1 Сердар Азмун.

Таким образом «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу Чемпионата России с 38 очками. Второе место у «Спартака» - 35 очков. Именно с этой командой петербуржцам предстоит встретиться на завершающем 19 туре первого круга Чемпионата, который состоится в среду, 15 декабря.