Прогноз погоды на 13 декабря в Санкт-Петербурге: мороз, гололедица и никакого снега

Снега в ближайшее время не предвидится. Зато будет лед на дорогах и тротуарах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снежная зима, неожиданно нагрянувшая в Санкт-Петербург, похоже, надолго не задержится. По крайней мере, в это воскресенье, 13 декабря, никаких осадков можно не ждать. Вся надежда на легкий морозец - возможно, он не даст свежевыпавшему снегу растаять хотя бы до вечера. Об том, какие причуды погоды ждут сегодня петербуржцев, "Комсомольской правде" рассказали в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Днем температура воздуха поднимется до - 3, - 5 градусов, - отмечают синоптики. - На дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, слабый.

Между тем уже с понедельника в Северную столицу придет потепление. Воздух будет постепенно прогреваться, и ко вторнику, 15 декабря, пусть и легкий, но все-таки морозец сменится на вполне "осенние" -1, -3 градуса. А вот что точно не изменится, так это гололедица - так что вне зависимости от того, пешеход вы или автомобилист, будьте аккуратнее на дорогах.