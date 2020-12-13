Три человека погибли в утреннем пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга

Пожар тушили экипажи четырех пожарных машин. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Для одних утро воскресенья, 13 декабря, началось с чашки кофе и ленивого пролистывания ленты новостей, для других же – обернулось настоящей трагедией. Около восьми часов в доме № 8 по улице подводника Кузьмина в Кировском районе Санкт-Петербурга загорелась квартира. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Скорые подъезжают одна за другой, на месте четыре пожарные машины, - сообщили свидетели инцидента в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Квартира на четвертом этаже. У соседей снизу по стенам льется вода, и расползается запах гари.

В квартире, по словам очевидцев, проживали пожилая женщина и ее внук. Согласно одной из версий, в это роковое утро там собралась целая компания. Троим из нее, увы, не повезло – они погибли в огне. Остальных успели эвакуировать.

- Отдать должное пожарным - огромные молодцы, приехали очень оперативно, на 4 этаж в полном обмундирование просто влетали, работали быстро, чётко, - делятся впечатлениями соседи погорельцев. - Молодцы мужики, спасибо!

Отметим, что причину пожара еще предстоит установить. На месте работают экстренные службы.