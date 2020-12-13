Полтонны «левых» алкогольных коктейлей изъяла полиция во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Общий объем изъятого составил 540 литров. Фото: пресс-служба ГУ МВД России и Ленинградской области

К Новому году каждый готовится, как умеет. Кто-то загодя присматривает елочку и игрушки, а кто-то – запасается левым алкоголем. К числу последних, судя по всему, принадлежали владельцы склада на одном из рынков Фрунзенского района, куда в минувшую субботу, 12 декабря, наведались сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного отделения УМВД.

- В складских помещениях на территории рынка на Софийской улице обнаружено и изъято 1080 единиц продукции, а именно паллетов с банками объёмом по 0,5 литра алкогольных коктейлей известной марки, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Общий объем изъятого составил 540 литров.

Полицейские установили также, что коктейли планировалось продавать населению. При этом никаких разрешительных документов на них не было. По факту случившегося ведется проверка: устанавливаются поставщики, каналы сбыта, а также подлинность изъятого алкоголя.