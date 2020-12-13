Санкт-Петербург на гребне антициклона: синоптик пояснил, что это значит

Снега - пусть даже и слабого - стоит ожидать не раньше вечера. Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 13 декабря, погоду в Северной столице будет определять гребень антициклона. Что это значит, и чего нам всем ждать – мороза, снегопада или очередной оттепели – объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- 13 декабря основную роль в формировании погоды в Северной столице будет играть гребень антициклона, и лишь ближе к вечеру регион ощутит приближение фронтального раздела с юга, - отметил эксперт на своей странице в Facebook. - В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру местами пройдёт слабый снег.

Также, по словам Леуса, петербуржцев ждет температура воздуха в -3, -5 градусов, ветер порядка 3-8 метров в секунду, а также повышенное атмосферное давление. Последний пункт особенно важен – обратите на него внимание, если у вас есть метеозависимость.