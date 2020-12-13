Более 40 000 человек обследовали на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северной столице продолжают расти объемы тестирования населения на новый коронавирус SARS-CoV-2. Так, по состоянию на воскресенье, 13 декабря, на наличие опасной инфекции в организме проверили 40 525 человек. Об этом «КП-Санкт-Петербург» рассказали в городском оперативном штабе.

- Под медицинским наблюдением находится 2 382 человека. Из них 53 - в обсерваторе, 1519 - контактные, 810 - на самоизоляции, - уточнили специалисты контрольного ведомства. - Обработано 1 354 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним: ранее, по информации оперштаба, в Северной столице зарегистрировали 3 768 случаев заболевания. Это на восемь случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Снизилось и количество смертей – если по состоянию на субботу, 12 декабря, их выявили 79, то в воскресенье - 67.

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