8 000 дворников вышли 12 января на заснеженные улицы Санкт-Петербурга

Снегопад получился не таким уж и сильным, но хлопот коммунальным службам все-таки прибавил. Фото: Артем КИЛЬКИН

Для кого-то долгожданный снегопад – это радость, веселье и предчувствие Нового года, а для кого-то – предвестник тяжелой, но важной работы. Так, выпавший в субботу, 12 декабря, снег выгнал на улицы Санкт-Петербурга 8 000 дворников и 1 400 снегоуборочных машин. О том, как коммунальные службы боролись с зимней непогодой, в воскресенье, 13 ноября отчиталась пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

- В частности, по данным администрации Василеостровского района, улицы и дворы острова убирали 484 дворника, 12 единиц техники управляющих организаций, порядка 40 специализированных машин ГУДП "Центр" и чуть более 80 работников ручного труда дорожного предприятия, - уточнили в ведомстве. - В Московском районе с наледью во дворах боролись почти 400 дворников и 36 единиц техники управляющих компаний, на дорогах работали 62 машины и 57 работников ручного труда. Приморский район убирали 450 человек и 59 единиц техники (жилищный блок), а также 38 специализированных машин и более 50 работников ОАО" Коломяжское".

Впрочем, снегопад кончился, а вот гололед остался. В данный момент коммунальные службы борются преимущественно с ним, рассыпая по дорогам и тротуарам песко-соляную смесь.