Более 13 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на реконструкцию Санкт-Петербургской консерватории

Вот так знаменитый памятник архитектуры выглядел в августе 2020-го года. На дворе декабрь - а картинка ничуть не изменилась. Разве что теперь вокруг лежит снег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многострадальную Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова, похоже, все-таки ждут перемены к лучшему. В воскресенье, 13 декабря, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на реконструкцию исторического здания с 2020 по 2025 годы будет выделено в общей сложности 13,6 миллиардов рублей.

- Из них более 3,1 миллиарда рублей направят в 2020 году. Затем ещё 6 миллиардов рублей поступит в 2024 году и более 4,5 миллиарда рублей – в 2025 году, - сообщает пресс-служба правительства. - В предыдущие годы на реконструкцию консерватории уже было выделено более 1,8 миллиарда рублей. Таким образом, общий объём федерального финансирования составит более 15,5 миллиардов рублей.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала, что петербургская консерватория стала одним из самых знаменитых городских «долгостроев». Ее реконструкция началась еще шесть лет назад, но с тех пор практически не сдвинулась с места. На то, что ситуация уже не лезет ни в какие ворота, в свое время обратил внимание даже президент России Владимир Путин.