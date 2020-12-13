Снегопады и гололедицу ждут в Ленинградской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области в ближайшие дни будет ветрено и снежно. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщило региональное управление МЧС России.

- Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов днем местами небольшой снег, - уточнили в ведомстве. - Ветер юго-восточный, восточный 2-5 метра в секунду. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, местами до -11 градусов, днем -1...-6 градусов. Гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.

В контексте всего вышесказанного наибольшие опасения вызывает, конечно, гололедица – тонкий слой льда на дорогах и тротуарах. В свете этого спасатели призывают и пешеходов и автомобилистов соблюдать повышенную осторожность. Первым, например, рекомендуют на скользких местах передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, чтобы увеличить площадь ее сцепления с поверхностью. Вторым – соблюдать скоростной режим и внимательнее смотреть по сторонам.