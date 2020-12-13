В Михайловском театре объявили, что перенесут все декабрьские спектакли на январь

В последние недели декабря Михайловский театр, увы, будет работать без зрителей. Фото: https://vk.com/mikhailovsky_theatre

Михайловский театр на площади Искусств зацепило волной «ковидных» перемен. Не так давно жители и гости Северной столицы возмутились тем, что в разгар эпидемии в театре устраивают представления, собирающие полные залы. Реакция не заставила себя долго ждать: в минувшую субботу, 12 декабря, в офийиальной группе театра ВКонтакте появилось заявление, что все спектакли с 20 декабря включительно переносятся на январь.

- Принимая такое непростое для нас решение, мы руководствовались двумя обстоятельствами, — отмечает художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман. — Во-первых, врачи сейчас работают на пределе сил, и от всех нас зависит, чтобы нагрузка на них не увеличивалась еще больше. Во-вторых, как определить для нашей любимой публики, кто достоин или не достоин прийти на спектакль?

По словам Кехмана, у театра нет четкого механизма, который позволил бы соблюдать все предписанные ограничения: непонятно, как отфильтровать зрительский поток, непонятно, как установить, кто из посетителей театра достиг или не достиг 16-ти лет. Тем не менее Кехман советует не расстраиваться: как только эпидемия пойдет на спад, театр снова откроет двери для гостей.