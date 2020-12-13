56 пунктов вакцинации от коронавируса откроются в районных поликлиниках Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге планируют открыть еще 56 пунктов вакцинации от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Недалек тот день, когда в Санкт-Петербурге начнется масштабная вакцинация населения от нового коронавируса SARS-CoV-2. Уже сейчас в городе работает два пункта вакцинации, а в скором времени откроются еще 12. Об этом в воскресенье, 13 декабря, рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- До конца месяца будет произведена закупка новых морозильных камер для открытия еще 56 пунктов вакцинации на базе районных поликлиник, - отметил Лисовец. - В Дорожной карте, разработанной комитетом по здравоохранению, прописаны самые важные этапы организации вакцинации: сбор списков желающих пройти вакцинацию, внедрение программ учета вакцинированных, обучение сотрудников медорганизаций и другие мероприятия.

Отметим, что пока вакцина от SARS-CoV-2 доступна медикам, учителям и социальным работникам. Когда к этому списку смогут присоединиться все желающие петербуржцы, пока не известно – все будет зависеть от поставок министерства здравоохранения.