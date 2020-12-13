«Питаться и посещать туалет, когда рядом нет других членов семьи»: что делать, если у вас нашли коронавирус, объяснили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга

Девушка слева все делает правильно - на ней и маска и перчатки. А вот девушке справа перчаток явно не хватает. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выпустил специальную памятку для тех, у кого обнаружили COVID-19. В ней подробно описано, что нужно и чего не нужно делать, чтобы не усугубить свое же собственное состояние и не заразить других членов семьи. Документ появился в официальной группе ведомства ВКонтакте в воскресенье, 13 декабря.

- Вы должны находиться в отдельной комнате, питаться и посещать туалет, когда рядом нет других членов семьи, обрабатывать руки дезинфицирующим раствором, - уточняют специалисты. - Посуда, из которой вы едите, должна быть индивидуальной и обработана после еды раствором хлора. Это обычный отбеливатель или средство бытовой химии, содержащее хлор. Если у вас есть посудомоечная машина, мойте посуду при температуре 90 градусов.

Также раствором хлора настоятельно рекомендуется обрабатывать все поверхности – дверные ручки, краны на кухне и в ванной, стол, клавиатуру компьютера и так далее. Вещи нужно стирать при температуре не ниже 90 градусов.

- На 10 день у вас возьмут итоговый тест. Повторный тест больше не нужен. При отрицательном результате по прошествии 14 дней вы сможете приступить к работе, - говорится в памятке. - В случае ухудшения состояния вам может быть назначено КТ-исследование. Его нецелесообразно проводить в первые дни болезни – оно будет неинформативно. При легком течении болезни данное исследование не рекомендуется, так как сопряжено с большой лучевой нагрузкой на организм и не меняет тактику лечения.

Кроме того, медики рекомендуют при высокой температуре (выше 38,5 градусов) принимать парацетамол – но не более 3-4 раз в день. «Назначать» лекарства себе самостоятельно нельзя ни в коем случае.