60-летний мужчина провалился под лед и погиб в Кировском районе Ленинградской области

Прогулка по тонкому льду стоила мужчине жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ледостав на реках и озерах Санкт-Петербурга и Ленинградской области только-только начался, но уже успел унести человеческую жизнь. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, в минувшую субботу, 12 декабря, в Кировском районе Ленобласти на озере Малукса под лед провалился 60-летний мужчина.

- Со слов сына погибшего, его отец поехал на дачу и по пути решил заехать на озеро на рыбалку, - уточнил источник. - Полицию вызвал случайный свидетель инцидента.

Зачем рыбаку понадобилось выходить на озерную гладь, и что именно стало причиной трагедии – неосмотрительность или коварство первого тонкого льда – пока достоверно не известно. Труп, который достали из воды спасатели, в настоящий момент направлен в морг. Сотрудники правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства случившегося.