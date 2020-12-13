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Происшествия

60-летний мужчина провалился под лед и погиб в Кировском районе Ленинградской области

Со слов сына погибшего, отец отправился на рыбалку
Сергей ВОЛЧКОВ
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Прогулка по тонкому льду стоила мужчине жизни.

Прогулка по тонкому льду стоила мужчине жизни.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ледостав на реках и озерах Санкт-Петербурга и Ленинградской области только-только начался, но уже успел унести человеческую жизнь. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, в минувшую субботу, 12 декабря, в Кировском районе Ленобласти на озере Малукса под лед провалился 60-летний мужчина.

- Со слов сына погибшего, его отец поехал на дачу и по пути решил заехать на озеро на рыбалку, - уточнил источник. - Полицию вызвал случайный свидетель инцидента.

Зачем рыбаку понадобилось выходить на озерную гладь, и что именно стало причиной трагедии – неосмотрительность или коварство первого тонкого льда – пока достоверно не известно. Труп, который достали из воды спасатели, в настоящий момент направлен в морг. Сотрудники правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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