Уникальный центр психофизической подготовки к родам заработает в Санкт-Петербурге

Уникальный комплекс заработает уже в понедельник, 14 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Северной столице в самом скором времени откроется новый корпус роддома № 9. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

- 14 декабря начинает прием пациенток новый корпус роддома №9, - отметил Лисовец. - Его строительство началось еще в 2013 году. Новый и существующий корпус будут функционировать в качестве единого комплекса, обеспечивающего непрерывность оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология.

Кроме того, в новом корпусе откроется уникальный психофизиопрофилактический комплекс подготовки к родам с бассейном. По словам председателя городского комитета по здравоохранению, он будет первым в Северной столице.

Напомним: ранее Дмитрий Лисовец назвал нагрузку на больницы и медиков в Санкт-Петербурге «предельной». Виной всему коронавирус – так, на этой неделе был установлен исторический рекорд по госпитализациям в «ковидные» стационары.