Новейший корвет «Гремящий» подготовят к приему в состав Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге

Корвет готовится к приему в состав Военно-Морского флота России. Фото: завод "Северная верфь"

В Северную столицу движется чудо инженерной мысли – корвет «Гремящий». В Санкт-Петербурге ему предстоит пройти ряд приятных процедур: подготовку к приему в состав Военно-Морского флота России и подъем на борту Георгиевского флага. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщила пресс-служба министерства обороны.

- Церемония приема корвета «Гремящий» в состав Военно-Морского Флота запланирована на конец месяца, после ревизии состояния механизмов и оборудования на корабле, которая будет проведена на предприятии «Северная верфь», - отметили в ведомстве. - Об этом сегодня было доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании по надводному кораблестроению, которое состоялось в Адмиралтействе.

Ранее «Гремящий» успешно показал себя на испытаниях в Балтийском море. В частности, корвет сбил противокорабельную ракету условного противника – причем стрельбу экипаж вел в сложной помеховой обстановке.

Напомним: корвет «Гремящий» был заложен на заводе «Северная верфь» в 2021-м году. В 2017-м успешно спущен на воду. Ранее предполагалось, что корабль войдет в состав флота в 2019-м, однако по ряду причин этот срок пришлось сдвинуть на декабрь 2020-го.