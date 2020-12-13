Снег и слабый ветер ждут в начале рабочей недели в Санкт-Петербурге

Снегопад должен начаться в Санкт-Петербурге в понедельник, 14 декабря. Но долго не продлится. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зима, нежданно-негаданно заявившаяся в Санкт-Петербурге в конце этой недели, похоже, пока что не думает покидать город. Как сообщают специалисты Северо-Западного управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в понедельник, 14 декабря, в Северной столице сохранится, в целом, традиционная зимняя погода: снег и легкий морозец.

- Ночью небольшой снег. Днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный слабый, - отмечают специалиста. - Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -2...-4 градусов. Гололедица. Атмосферное давление будет меняться мал.

Такая же погода, пусть и с незначительными изменениями, сохранится и во вторник и среду, 15 и 16 декабря соответственно. Во вторник снегопад уляжется, и днем не выпадет практически ни одной снежинки. Зато в среду – напротив, усилится. А вот температура, напротив, повысится и составит -1…+1 градус.