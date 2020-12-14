Пять машин разбил в Купчино уходивший от полицейской погони водитель

Водитель "Ниссана" уходил от погони и разбил припаркованные машины на Дунайском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный «замес» устроил водитель темного «Ниссана», который устроил настоящую полицейскую погоню по улицам Фрунзенского района Петербурга. Вечером воскресенья мужчина не стал тормозить по требованию инспекторов ДПС, попытался скрыться, но не справился с управлением и влетел в припаркованные машины в кармане на Дунайском проспекте.

- Ночная погоня закончилась аварией в кармане на Дунайском, 35. Водитель залетел в карман и разбил как минимум пять машин, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Пол словам свидетелей аварии, водитель «Ниссана» не получил серьезных травм. Его вытащили из салона полицейские и тут же заковали в наручники. Поведение мужчины показалось очевидцам неадекватным.

Других пострадавших в ДТП не было, официальной информации из полиции по факту произошедшего пока не поступало.