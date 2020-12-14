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Чтобы нарядить ребенка на Новый год, петербуржцам придется потратить около 1500 рублей

На праздничном утренники будет больше всего зайчиков
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Нарядиться на Новый год будет стоить недешево.

Нарядиться на Новый год будет стоить недешево.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год уже на носу, и хоть праздничное настроение в этот раз есть далеко не у всех, подготовка к торжествам все же идет. Особенно взрослые хотят порадовать детей, который надо как-то нарядить на утренники в детских садах и школах. Так, самым популярным карнавальным костюмом оказался наряд зайчика.

- 9,5% поисковых запросов по Петербургу составил «зайчик». Еще 4% пользователей заинтересовались карнавальным нарядом елочки. 3% горожан отдали предпочтение костюму снеговика, еще 2,5% пользователей искали костюм гнома и 2% - Петрушки, - сообщает пресс-служба сервиса объявлений «Авито».

А вот Эльза из мультфильма «Холодное сердце», в которую очень любят наряжаться девочки, неожиданно оказалась в конце списка(0,6%). Непопулярны также, лисички, мушкетеры, ковбои, русалочки и деды морозы.

В середина списка оказались снежинка, человек-паук и пират.

Что касается стоимости костюмов, то они начинаются от 800 рублей за самый простой вариант. А популярный зайчик обойдется примерно в полторы тысячи.