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Снятый в Петербурге фильм стал лидером кинопроката за минувшие выходные

Картина «Серебряные коньки» собрала больше 90 млн рублей
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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"Серебряные коньки" стали лидером российского проката.

"Серебряные коньки" стали лидером российского проката.

Фото: кадр из фильма

Снимавшаяся в Санкт-Петербурге романтическая мелодрама «Серебряные коньки» возглавила российский кинопрокат по итогам минувших выходных. При бюджете в полмиллиарда, за прошедшие два дня картина собрала 91,5 млн рублей.

- На втором месте расположилась российская комедия «Непосредственно Каха» с результатом 17.8 млн, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на kinobusiness.com.

Отметим, что «Серебряные коньки» были очень тепло приняты зрителями. Фильм имеет рейтинг 7,4 на портале «КиноПоиск».

А актриса Елизавета Боярская (она не снималась в фильме), сходившая на премьеру в Александринский театр вместе с мужем, назвала картину «чудесной, доброй, сказочной».

Отметим, что в основе сюжета лежит романтическая история бедного сына фонарщика Матвея, чье единственное богатство - коньки и дочери крупного сановника Алисы. Все происходит в предрождественском Петербурге 1899 года.

К одноименной повести Мэри Мэйпс Додж «Серебряные коньки» отношения не имеют.