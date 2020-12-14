Ребенок поджег матрас и устроил пожар в квартире на Будапештской улице

Два человека пострадали при пожаре в Купчино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожилая женщина и ребенок пострадали при пожаре в Купчино, произошедшем вечером 13 декабря. Около 18:30 по экстренному номеру 112 позвонили жильцы многоэтажки на Будапештской улицы, заметившие сильный дым.

- 13 декабря в 18:26 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, ул.Будапештская, дом 104, корпус 2. В однокомнатной квартире, в комнате площадью 15 кв.метров происходило горение постельных принадлежностей, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС России.

На место тут же примчались две пожарные машины и 9 человек личного состава. Они эвакуировали из квартиры мальчика и его бабушку. Оба надышались угарным газом.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», оставшись без присмотра со стороны взрослых - родители ушли в магазин - ребенок раздобыл спички и устроил костер на кровати, подпалив матрас.

В 19:05 возгорание было ликвидировано, более никто при ЧП не пострадал.