Пять человек эвакуировали и одного спасли из огня в ночном пожаре во Всеволожске

Жилой дом горел во Всеволожске. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По боевой тревоге пришлось выезжать ночью понедельникам пожарным одной из спасательных частей Всеволожского района Ленинградской области. На Боровой улице города Всеволожска загорелась квартира в жилом доме. На место ЧП тут же выехали спасатели.

- Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило в 1:17 14 декабря. Горела обстановка на общей площади 11 кв.м. Пожарными были эвакуированы пять человек, из огня спасен один человек, - сообщает пресс-служба Главного управления МС России по Ленинградской области.

В 01:57 пожар был полностью ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало. На месте инцидента работали две единицы техники и восемь человек личного состава 96 пожарно-спасательной части.

Дознание по причинам возгорания ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.