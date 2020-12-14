Таксист жестко изнасиловал пьяную пассажирку, а потом отвез ее домой

Полиция ищет таксиста-мигранта, подозреваемого в изнасиловании пассажирки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские ищут 37-летнего уроженца Таджикистана, которого обвиняют в жестком изнасиловании пассажирки такси. Пострадавшей от рук, и не только рук, водителя оказалась 43-летняя женщина, которая в субботу возвращалась домой изрядно навеселе.

- Около 15:00 она вызвала машину через приложение. На заказ приехал автомобиль с водителем «неславянской внешности». Женщина села в машину и назвала адрес, однако по дороге, у пересечения Тихорецкого и Светлановского проспектов, таксист остановился, перелез на заднее сиденье и изнасиловал пассажирку, - пишут «Невские новости».

После этого, как ни в чем не бывало, водитель сел за руль и отвез потерпевшую на указанный ею адрес на Богатырском проспекте.

Весь вечер и следующий день женщина отлеживалась дома и лишь в ночь на понедельник обратилась за помощью к врачам. Те, увидев состояние потерпевшей, сообщили в полицию.

Позднее было установлено, что подозреваемый в изнасиловании приехал в Россию только в 2020 году. Сейчас мужчина объявлен розыск.