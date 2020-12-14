Беглов заявил, что распространение коронавируса в Санкт-Петербурге удалось затормозить

В Петербурге удалось "притормозить" коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги прошедшей недели и, на своей странице ВКонтакте, привел самые важные события минувших семи дней. Одним из них стало прекращение роста числа инфицированных коронавирусом. В том числе, благодаря новым карантинным ограничениям.

- Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших. Благодарю всех петербуржцев, которые соблюдают предписанные Роспотребнадзором меры, - написал глава Северной столицы.

Отметим, что уже 18 дней суточная заболеваемость остается в Петербурге на уровне 3600-3700 случаев, что означает выход на плато. После него, если не произойдет ничего неожиданного, должно пойти плавное снижение.

По оценкам экспертов, пик осенней волны в городе должен прийтись на вторую декаду декабря.

Накануне в Петербурге заболели 3768 человек, выздоровели - 2151, а еще 67 пациентов - скончались.

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