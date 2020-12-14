Еще 27 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки

Еще 27 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжают активно бороться с пандемией. Власти города принимают меры для остановки распространения инфекции, а петербуржцы сдают анализы, чтобы вовремя выявить ее наличие. По данным Смольного на понедельник, 14 декабря 2020 года, за последние сутки были обследованы почти 27 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26950 человек. Под медицинским наблюдением находится 2102 человека. Из них 51 - в обсерваторе, 1419 - контактные, 632 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

В комздраве отмечают, что ситуация с пандемией далека от стабильности. Сейчас система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. А за минувшую неделю в Северной столице зарегистрировали печальный рекорд – самое большое количество госпитализаций в "ковидные" стационары за всю историю эпидемии.

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