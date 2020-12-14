Более 6 тысяч "кубов" снега вывезли из Санкт-Петербурга за минувшую неделю

Более 6 тысяч кубов снега убрали с улиц Петербурга за неделю Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербург наконец-то пришла настоящая зима. Почти всю минувшую неделю в городе шел снег. Дворники и дорожники целыми днями расчищали улицы, убирали наледь и обрабатывали тротуары от гололеда. С 7 по 13 декабря из города было вывезено более 6 тысяч кубометров снега.

- Для борьбы с наледью за это время было использовано свыше 2,3 тысяч м3 солевого раствора и 7,7 тысяч тонн песко-соляной смеси, - рассказали в Смольном.

В минувшую пятницу а некоторые районы Петербурга обрушился ледяной дождь, сменившийся вечером снегопадом. На уборку улиц города в ночь на субботу были брошены почти 1000 единиц техники. Высота выпавшего снега составила 3,3 сантиметров.

Больше всего снега с городских дорог было убрано за выходные - более 5,8 тысяч кубов.

В понедельник, 14 декабря, на маршруты выведены 736 единиц дорожной специализированной техники, уборкой также заняты 1232 работника ручного труда.