Раненный в грудь мужчина повез своего обидчика домой и попал в ДТП в Ленинградской области

Мужчина повез домой друга, пырнувшего его ножом после ссоры в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Ленинградской области повез домой своего приятеля, который изрезал его ножом. В седьмом часу утра воскресенья, 13 декабря 2020 года, бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в тяжелом состоянии из деревни Переярово Гатчинского района. У 45-летнего пациента было колото-резанная рана в левой половине груди, однако кто напал на него, он говорить отказывался.

- В ходе опроса пострадавшего было установлено, что около 2 часов ночи он находился в строительном вагончике на участке без номера в деревне Гостятино Волосовского района вместе со своим 44-летним знакомым. Мужчины выпивали и начали ссориться. Тогда младший воткнул своему другу нож в грудь, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Несмотря на тяжелое ранение, пострадавший сел в машину и добровольно повез своего обидчика домой. По пути мужчине стало плохо, он потерял управление и съехал в кювет на перегоне Переярово-Низино.

Полиция задержала нападавшего на месте аварии. Возбуждено уголовное дело.