Петербуржец требовал 25 000 евро за жесткие условия в «Крестах»

Петербуржец хотел получить 25 тысяч евро за три года в "Крестах". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга решил получить компенсацию в 25 тысяч евро - два с лишним миллиона рублей - за жесткие условия в изоляторе «Кресты», где он имел несчастье сидеть. Причем в суд мужчина пошел лишь через 13 лет после освобождения.

- Истец указал, что в период нахождения в СИЗО-1 он содержался в условиях, не соответствующих статьям Европейской Конвенции по правам человека, а именно: камеры были переполненными, тесными, без вентиляции, туалет не был разъединен с жилым помещением, зимой было холодно, душ был раз в неделю на 15 минут, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того бывший арестант жаловался на недостаточное освещение, крыс, тараканов и полную изоляцию в одиночной камере, что плохо: вызвало чувство страха, тоски, незащищенности, отчаяния, нарушения сна и т.д.

Представители ФСИН ответили, что все было в пределах нормы, а доказать это невозможно из-за уничтожения учетных камерных карточек, ведь прошло много времени, да и сами «Кресты» уже не работают.

Суд иск отклонил.