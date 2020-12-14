Еще 64 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 14 декабря 2020 года

64 человека умерли от коронавируса в Петербурге на 14 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу обновил данные о пандемии в Санкт-Петербурге. Так, на понедельник, 14 декабря 2020 года, статистику смертности в городе пополнили еще 64 новых летальных случая.

- За все время пандемии в Северной столице от коронавируса скончались 6 388 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Напомним, что на минувшей неделе коронавирус установил новый антирекорд. 8 декабря было зафиксировано 86 смертей. Всего за неделю в Петербурге от инфекции умерло 494 пациента.

Также за прошлую неделю в Северной столице зарегистрировали печальный рекорд – самое большое количество госпитализаций в «ковидные» стационары за всю историю эпидемии.

Ученые из Европейского университета и университета Тампере отмечают: реальное количество заболевших в Санкт-Петербурге может быть намного больше, чем гласит официальная статистика. Специалисты называют цифру более миллиона человек.