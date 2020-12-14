Еще 3771 человек заболел коронавирусом в Санкт-Петербурге

Еще 3771 человек заразился "ковидом" в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге опять зарегистрировано высокое - больше 3700 случаев - количество заболевших коронавирусом. До очередного рекорда город не дотянул всего немного, но и резкого роста также не произошло. Уже 19-е сутки регистрируется примерно один и тот же уровень заражаемости.

- По состоянию на 11:00 14 декабря в Санкт-Петербурге зафиксирован 3771 новый больной с коронавирусной инфекцией, - сообщает Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковид-19».

Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 178 257 случаев заражения. Из них 100 611 выздоровели (+1903 за сутки), а 6388 (+64) - скончались.

В активном состоянии болезни находятся 71 258 петербуржцев.

Несмотря на то, что заболеваемость удалось замедлить и стабилизировать, уровень госпитализации пока что бьет рекорды. Исторический максимум был установлен в минувшую среду.