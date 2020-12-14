«Осиротевшие» культурные ценности , которые петербурженка пыталась вывезти в Европу, стали государственной собственностью

Ценности, изъятые у жительницы Петербурга, 19 лет пролежали на таможне. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ценности, которые 19 лет назад пыталась вывезти в Финляндию жительница Санкт-Петербурга, стали собственностью государства. Все это время монеты, картина, икона и атлас пылились на таможне, пока в суд не обратилась транспортная прокуратура.

- Прокурор просил суд признать бесхозяйным имуществом вещественные доказательства по уголовному делу – культурные ценности в количестве 97 предметов, обратить их в доход государства и передать Управлению Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как следует из материалов дела, в октябре 2001 года некая гражданка пыталась провезти через границу 94 монеты 1844, 1859, 1897, 1901, 1903, 1907, 1920 годов выпуска, «Минералогический атлас» 1904 года, икону «Святой мученик Иоанн-воин» XIX века и картину неизвестного художника.

Тогда в отношении женщины завели уголовное дело, а ценности изъяли. Спустя 17 лет дело закрыли за отсутствием состава преступления, но ценности так никто и не забрал.

Связаться с петербурженкой не удалось, поэтому суд обратил все в доход государства.