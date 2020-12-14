Полиция задержала мужчину устроившего стрельбу из АК-47 у рынка в Санкт-Петербурге

Задержан мужчина, устроивший стрельбу у петербургского рынка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала 40-летнего мужчину, который устроил стрельбу возле одного из рынков города, чем сильно напугал посетителей. Около полудня в субботу, 12 декабря 2020 года, в МВД поступило сообщение от очевидцев, что за торговыми рядами на улице Маршала Казакова кто-то ездит на белом "Опель" и стреляет в воздух.

- На место сразу же приехали сотрудники полиции. Они установили, что автомобиль принадлежит 38-летней женщине, 36-летний муж которой продал охолощенное оружие неизвестному мужчине по имени "Андрей". Там же правоохранители изъяли гильзы и коробку от патронов для охолощенного оружия со свето-шумовым зарядом, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина пояснил, что продал неизвестному охолощенный автомат АК-47. Тот, чтобы проверить оружие, несколько раз выстрелил в воздух.

Стрелка задержали 13 декабря. Им оказался мужчина, многократно судимый за за угон, грабеж, хулиганство, кражу и мошенничество. Известно, что 14 декабря ему исполнилось 40 лет.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения имениннику.