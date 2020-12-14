Финляндия продлила ограничения, петербуржцы не смогут съездить в Суоми минимум до 12 января

Финляндия еще долго будет закрыта для петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Финляндии еще на месяц продлили карантинные ограничения на границах страны. Таким образом, жители Петербурга, Ленобласти, мечтающие побывать в Суоми и встретить Рождество в Лапландии, точно не смогут это сделать - въезд закрыт минимум до 12 января. Но скорее всего, граница для граждан России останется на замке еще долго.

- Как говорится в заявлении кабинета министров, несмотря на то, что количество новых случаев коронавируса в Финляндии стало расти осенью после относительно спокойного лета, в других странах все обстоит куда хуже. То есть, ослабление ограничений в данный момент не оправдано, - сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

При этом, речь идет о государствах Шенгенской зоны, Великобритании и пр. О России, где вторая волна еще не пошла на спад, даже речи не идет. Чтобы попасть в «зеленый список» стран, из которых разрешен въезд, уровень заболеваемости на 100 тысяч населения не должен превышать 25 человек. В Петербурге, к примеру, этот показатель равен 3330.