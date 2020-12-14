Труп мужчины сидящий на мусоропроводе нашли в петербургской многоэтажке

Труп мужчины нашли на мусоропроводе в петербургской многоэтажке Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга выясняет причину смерти мужчины, труп которого нашли в сидячем положении на крышке мусоропровода в одной из многоэтажек в Кировском районе. В 10 часов утра воскресения, 13 декабря 2020 года, жители дома 9, корпус 2, по улице Маршала Казакова увидели на лестничной площадке четвертого этажа человека без признаков жизни и позвонили в экстренную службу.

- Тело мужчины около 30 лет находилось на крышке мусоропровода в сидячем положении. На голове рассеченная рана, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Личность трупа установлена. Им оказался 34-летний безработный, зарегистрированный в соседнем доме.

Со слов 58-летнего жителя, где был найден труп, данный мужчина около двух месяцев проживал у него дома. Накануне они вместе выпивали и погибший несколько раз падал.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.