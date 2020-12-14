Петербуржцы отсудили 13,5 млн рублей за проблемную квартиру у застройщика

За проблемную квартиру пара петербуржцев смогла отсудить двойную стоимость. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Семейная пара петербуржцев смогла отсудить 13,5 миллионов рублей за проблемную квартиру, которая была куплена и оплачена еще шесть лет назад. С того момента жить в своем доме люди не могли - сквозь щели было видно улицу. «Стрясти» деньги с застройщика горожанам помогли судебные приставы.

- В квартире отсутствовала вентиляция. Батареи плохо грели, стены были холодные, не работала регулировка системы отопления, в одной из комнат через щель была видна улица. В довершение всего прорванная труба залила квартиру, - сообщает пресс-служба петербургского управления Федеральной службы судебных приставов

Поскольку застройщик на претензии реагировал вяло, собственники пошли в суд и выиграли. Причем не только стоимость квартиры, но неустойку, убытки, моральный вред и прочее. Всего - 13 миллионов 426 тысяч рублей.

Застройщик отдал пять млн и более на контакт не шел. Тогда приставы списали остальные деньги со счета фирмы и плюс еще миллион за исполнительские сборы.