Рождественский вертеп установят у Казанского собора 20 декабря

Рождественский вертеп поставят у Казанского собора 20 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

Традиционный рождественский вертеп - библейскую сценку с появлением на свет младенца Иисуса - установят перед Казанским собором Санкт-Петербурга. В нынешнем году это произойдет 20 декабря.

- В этом году мы не планируем его обновлять, то есть горожане увидят вертеп, который устанавливали на время праздников перед собором все предыдущие годы, - рассказали газете «Петербургский дневник» в Городском центре рекламы и праздничного оформления.

Уберут вертеп к 15 января следующего года. Тогда же с улиц Северной столицы исчезнет и все основное праздничное убранство.

Впрочем, главным подарком на Новый год и последующие каникулы для горожан наверняка станет хорошая погода с пушистым снегом. А этого, увы, пока никто гарантировать не может. Однако шансы есть, в этот раз декабрь должен быть близок к своей климатической норме.