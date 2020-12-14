Смольному подарили 65% нового «Метростроя»

В Петербурге появился новый "Метрострой". 65% компании отдали Смольному. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пока старый петербургский «Метрострой» лихорадит, в городе появляются новые претенденты на многомиллиардные контракты по строительству подземки. Последним и, судя по всему, самым серьезным, стал «Метрострой Северной столицы», созданный банком ВТБ. Причем 65% компании банк безвозмездно передал Смольному.

- Создание новой компании стало началом нового этапа петербургского метростроения. Совместная работа позволит сохранить квалифицированный персонал и производственную базу. Мы сделаем все, чтобы компания была обеспечена трудовыми, производственными и финансовыми ресурсами, - заявил на церемонии подписания соглашения губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава города отметил, что новый подрядчик сможет ускоренными темпами проектировать и строить метро в Петербурге.

Предполагается, что в компанию перейдет большая часть персонала старого «Метростроя». «Метрострой Северной столицы» станет его фактическим преемником, но без груза проблем в виде миллиардных долгов.