Движение транспорта в Выборгском районе перекроют до лета 2021 года

В Выборгском районе перекроют две улицы до начала лета 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Выборгском районе Санкт-Петербурга с 15 декабря 2020 года и до начала лета 2021 года перекроют движение транспорта по двум магистралям. Как сообщили в Смольном, до 1 июня "Водоканал" будет прокладывать инженерные сети, из-за чего ожидаются ограничения.

- Будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по улице Александра Матросова и Большому Сампсониевскому проспекту, - рассказали в администрации города.

Также с 15 по 21 декабря закрывается движение транспорта по улице Александра Матросова от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной.

Работа "Водоканала" ограничит движение по боковому проезду нечетной стороны улицы Типанова от проспекта Космонавтов до проспекта Юрия Гагарина с 15 декабря по 9 января.

Еще одно ограничение движения ожидается по улице Бадаева от улицы Коллонтай до улицы Джона Рида с 16 по 22 декабря.