Синоптики предупредили о сильном гололеде в Ленинградской области с 15 декабря

Снег и гололед ожидают в Ленобласти с 15 по 17 декабря Фото: Александр ГЛУЗ

В Ленинградскую область пришла настоящая зима, а вместе с ней и гололедица. Синоптики предупредили местных жителей о том, что с 15 по 17 декабря 2020 года дороги в регионе будут очень скользкими. Также ожидаются снегопады, которые лишь ухудшат ситуацию на магистралях.

- С 15 по17 декабря на территории Ленинградской области на дорогах ожидается гололедица. 16 декабря в отдельных районах региона ожидается налипание мокрого снега, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Местным жителям напомнили, что во время снегопада и гололеда повышается вероятность ДПТ. Поэтому на дорогах следует быть особо внимательными.

Во вторник, 15 декабря, в Ленобласти местами пройдет слабый снег. Ветер ожидается юго-восточный, южный до 3-8 метров в секунду. Ночью температура воздуха около минус 3-8 градусов, днем от нуля до минус 5 градусов.