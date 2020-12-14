Двух мужчин задержали за наглое ограбление друга после застолья в Санкт-Петербурге

Двух петербуржцев задержали за ограбление друга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые ограбили своего товарища. Вечером в субботу, 12 декабря 2020 года, в отделение МВД обратился 43-летний мужчина, работающий ассистентом оператора. Он рассказал, что у него были в гостях трое друзей, которые напали на него и вынесли из дома дорогую технику.

- Около пяти часов вечера мужчина принимал в гостях в квартире дома 5 по проспекту Славы, Фрунзенского района, троих знакомых. Компания выпивала. Однако в какой-то момент гости напали на хозяина и избили его, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчины забрали с собой дорогой ноутбук, фотоаппарат, мобильный телефон и чемодан с дрелью. Сумма ущерба составила 261,5 тысячу рублей. Хозяин квартиры остался с ушибами челюсти, а также ссадинами на лице.

Утром следующего дня полиция задержала двоих горе-гостей. Ими оказались 28-ми и 29-ти летние мужчины. Третьего, 31-летнего друга разыскивают. Возбуждено уголовное дело.