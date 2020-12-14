Беглов пообещал смягчать ограничения в Санкт-Петербурге

Ограничения будут снимать по мере улучшения ситуации с заболеваемостью. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов еще раз подтвердил, что новые жесткие ограничения, введенные с начала декабря и сильно ограничивающие работу ресторанов, кафе и развлекательных заведений на Новый год, будут смягчаться.

- Радует, что большинство представителей бизнес-сообщества с понимаем относятся к ограничениям, которые власти города вводят по рекомендации Роспотребнадзора. Если эпидситуация улучшится, ограничительные меры будут сниматься, - написал глава города на своей странице ВКонтакте.

Напомним, что на прошлой неделе в Петербурге возникла «Карта сопротивления» баров и ресторанов, которые отказывались подчиняться правилам и закрываться в 23:00. Итогом объявленной «войны» стали несколько жестких рейдов с участием полиции и Следственного комитета.

Одновременно с этим в Смольном прошла встреча с другими представителями ресторанного сообщества. На ней было выражено понимание нынешних карантинным мер.

- Конечно, мы будем нести потери, но до 10 января ничего с нами не случится. Бизнес продержится, - заявил предприниматель Арам Мнацаканов.