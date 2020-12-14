Умер оперный певец Владимир Кравцов

Умер заслуженный артист РСФСР, оперный певец Владимир Кравцов / Фото: Мариинский театр

В воскресенье, 13 декабря 2020 года, умер оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Кравцов. Известный тенор скончался на 94-м году своей жизни. Прискорбную новость сообщили в Мариинском театре Санкт-Петербурга.

- Теплый, солнечный тембр, артистическое обаяние и темперамент, трепетность исполнения – таким запомнила тенора Владимира Кравцова публика того времени. Занятый в классическом русском репертуаре и романтической опере XIX века, он также выступал в операх советских композиторов. Неоднократно пел на сцене Большого театра в Москве и выезжал с труппой на гастроли в Европу, - рассказали в театре.

Еще 18-летним юношей Кравцов ушел на фронт. Он прошел всю войну и боями дошел до Берлина.

На протяжении почти четверти века артист исполнял на ленинградской сцене главные партии тенорового репертуара. В списке его ролей – Ленский, Владимир Игоревич, Лыков, Самозванец, Альмавива и многие другие.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позднее.