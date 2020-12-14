1 тысяча ампул вакцины от коронавируса поступила в Ленинградскую область

Еще 1 тысячу ампул вакцины от коронавируса поставили в Ленобласть Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградскую область поступила третья партия вакцины от коронавируса. В понедельник, 14 декабря 2020 года, в регион привезли 1 тысячу ампул препарата от COVID-19 "Спутник-V". Предыдущая поставка в размере 500 ампул была 3 декабря.

- Таким образом, регион получил 1500 комплектов по соглашению с Минздравом, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Напомним, что в регион должно поступить еще 124 ампулы препарата, которые ранее были согласованы с Минздравом России. Вакцина должна прибыть в Ленобласть до конца года.

Вакцина "Спутник-V" разработана в московском НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она требует особых условий транспортировки в морозильных камерах при -18 градусах.

В первую очередь в Ленобласть вакцинируют медиков, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Первая вакцинация прошла еще в сентябре.