Опухоль весом 8 килограммов вырезали у пациента с онкологией в Ленобласти

Опухоль в 8 кг удалили у пожилого пациента в Кузьмолово. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сложную и уникальную операцию провели хирурги Ленинградского областного клинического онкодиспансера. На базе отделения в поселке Кузьмолово они удалили огромную опухоль пациенту. Вес новообразования составил почти восемь килограммов.

- В июне 2020-го года у 71-летнего пенсионера обнаружилась проблема, с которой он обратился к врачам по месту жительства. Первичные обследования выявили объемное новообразование в районе живота, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Более тщательное исследование подтвердило необходимость операции. В ходе многочасовой работы хирурги ювелирно вырезали опухоль весом 7,9 кг и размером полметра на 30 см. Увы, но медиками пришлось удалить пациенту и правую почку, с которой опухоль плотно срослась.

Остальные органы оказались незатронуты болезнью, а восстановление прошло на удивление хорошо для человека такого возраста. Пациенту даже не потребовалась дальнейшая химиотерапия. Сейчас мужчина уже выписан и ждет новогодних праздников дома.