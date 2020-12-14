Стал известен график разводки петербургских мостов с 14 по 18 декабря

С 14 по 18 декабря в Петербурге будут разводить мосты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Основной сезон разводки мостов в Санкт-Петербурге завершился в ноябре. Однако переправы продолжают периодически разводить ночами в рамках технологических проверок. Так, комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил расписание разводок мостов, которые состоятся с 14 по 18 декабря 2020 года.

- В ночь с 14 на 15 декабря в городе будут разводить Троицкий мост с 01:20 до 04:50 часов и Тучков мост с 02:00 до 04:55, - рассказали в комитете.

Следующей ночью с 15 на 16 декабря с 02:00 до 05:45 будет разведен Володарский мост, а с 02:00 до 05:00 Большеохтинский.

С 16 на 17 декабря по плану разводка только Троицкого моста. Он будет не доступен для проезда с 01:20 до 04:50 часов.

В ночь с 17 на 18 декабря повторно будут разводить Володарский и Большеохтинский мосты в промежуток с 02:00 до 05:45 и с 02:00 до 05:00 соответственно. На выходных все мосты будут сведены.