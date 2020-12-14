Петербуржец получил 18 лет за жестокое убийство жены на глазах детей

За жестокое убийство жены житель Петербурга получил 18 лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении мужчины, который в августе 2019 года жестоко убил собственную жену, причем сделал это на глазах их двух маленьких детей. На теле погибшей было найдено больше 50 ножевых ранений, однако изувер потребовал рассматривать дело с участием присяжных, надеясь на снисхождение.

- Как полагает следствие, обвиняемый, 03.08.2019, находясь в квартире дома по Кушелевской дороге, на почве ревности к своей супруге, желая причинить особые страдания и мучения, нанес ей тремя ножами не менее 16 ударов в шею, одного - в голову, 26 - по телу, девять - по конечностям, -сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В довершение расправы муж стал душить жену и задушил.

Присяжные, слушавшие обе стороны, не признали лишь один эпизод обвинения - присутствие детей было не доказано. В остальном мужчина был назван не заслуживающим снисхождения.

Решением суда он получил 18 лет колонии строгого режима. Также с него взыскано пять миллионов рублей по гражданским искам.