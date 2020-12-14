Охотник случайно застрелил мужчину в лесу Ленинградской области

Мужчина застрелил охотника в лесу Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области следственный комитет возбудил уголовное дело после случайного убийства мужчины во время охоты. Инцидент произошел в воскресенье, 13 декабря 2020 года, в лесу недалеко от карьера "Майский" Выборгского района. Один из охотников выстрелил, надеясь подстрелить животное, а попал в человека.

- 44-летний мужчина выстрелил во время охоты из карабина. В результате своих неосторожных действий причинил огнестрельное ранение живота, участвовавшему в охоте мужчине 1961 года рождения, - сообщили в следственном комитете.

Охотники доставили раненного мужчину в больницу, однако он скончался в медицинском учреждения несмотря на усилия врачей.

На данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности.