Беглов потребовал усилить проверки петербургских ресторанов и баров в новогодние праздники

Проверки петербургских баров и ресторанов усилят на время новогодних праздников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки баров и ресторанов во время новогодних праздников. Об этом он заявил в понедельник, 14 декабря 2020 года, на рабочем совещании с членами городского правительства.

- Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов - усильте работу по проведению рейдов, - заявил градоначальник.

Также он отметил, что следует усилить контроль соблюдения эпидемических правил в общественном транспорте.

За две недели декабря сотрудники комитета по контролю за имуществом уже проверили 561 объект торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг.

Напомним, что Смольный ограничил работу мест общепита на новогодние праздники. С 25 по 29 декабря и с 4 до 10 января ресторанам и барам запрещено работать после 19:00. С 30 декабря по 3 января они и вовсе должны быть закрыты.