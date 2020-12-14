Беглов заявил о готовности Санкт-Петербурга к плановой вакцинации от коронавируса

Петербург готов к плановой вакцинации от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург готов начать плановую вакцинацию от коронавируса. Об этом в понедельник, 14 декабря 2020 года, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства.

- В город уже поступило 5500 доз вакцины. В первую очередь будут прививать медиков, учителей и социальных работников, - сообщили в Смольном.

На данный момент в Петербурге работают два прививочных пункта, через два дня должны открыться еще 12. Градоначальник поручил увеличить количество пунктов и усилить их работу. Так, к 25 декабря в городе должны начать функционировать 70 точек, где можно будет поставить вакцину от COVID-19.

Также Бегло распорядился, чтобы была улучшена организация лечения больных ковид инфекцией на дому. Сейчас это порядка 64 тысяч человек. На совещании отметили стабилизацию ситуации с закупкой лекарств районами и ускорение сроков доставки результатов ПЦР-анализов на COVID-19.