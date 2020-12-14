Вице-губернатор Бельский выступит на «часе правительства» в Мариинском дворце

Вице-губернатор Бельский выступит в рамках «часа правительства» в Мариинском дворце. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На очередном заседании ЗакСобрания Петербурга, которое состоится в среду, 16 декабря, выступит вице-губернатор города Александр Бельский. Решение включить «час Правительства» в повестку дня принял Совет фракций ЗакСа 14 декабря. Речь на нем пойдет о взаимодействии депутатского корпуса с администрациями районов города.

- Четкая синхронизация действий законодательной и исполнительной власти является одним из важнейших факторов обеспечения устойчивой жизнедеятельности города. Особенно в условиях повышенной нестабильности, которая требует оперативного принятия единственно верных решений на всех уровнях власти, - отметил спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Он также добавил, что совместная работа ЗакСа и Правительства города во время пандемии коронавируса показала, насколько эффективным может быть такое сотрудничество.

- Считаю, что такая работа должна стать моделью для совершенствования взаимоотношений по всей вертикали городской власти, - сказал Макаров.