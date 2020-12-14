Более 1,7 тысячи автомобилистов воспользовались платной парковкой на Рубинштейна за неделю

За первую неделю платной парковкой на улице Рубинштейна воспользовались более 1700 автомобилистов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 7 декабря 2020 года на улице Рубинштейна Санкт-Петербурга начала действовать платная парковка. За первую неделю с момента нововведения места на ней оплатили 1704 автомобилиста. Парковка создана в рамках пилотного проекта по организации платных зон в историческом центре. Сейчас в нее входит 28 улиц.

- Улица Рубинштейна — одна из самых загруженных в центре города. Петербуржцы жаловались на пробки, шум, хаотичную парковку. Постепенно мы наводим там порядок. Также город продолжит развивать систему платных парковок. Одновременно будет усилен контроль за соблюдением правил парковки, - отметил губернатор Александр Беглов.

В течение всей недели с 8 до 20 часов на Рубинштейна работали бригады волонтеров, которые сообщали автомобилистам о правилах пользования парковкой и оплаты.

Ранее на улице Рубинштейна было ограничено движение в выходные и праздничные дни.